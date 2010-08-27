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16.12.2016 , № 144 от 16 декабря 2016 г. Столкновение с реальностью Сейчас на заседания Верховной Рады депутаты уже не ходят в футболках с надписями «Україна – це Європа», а украинский медовый месяц с Евросоюзом, похоже, закончился, не успев даже начаться. Ситуация со злополучным и многократно обещанным безвизовым режимом наглядное тому подтверждение. ОБЕЩАННОЕ Киеву рассмотрение в Европарламенте вопроса о безвизовом режиме с ЕС перенесено на февраль. Иначе как унижением украинской власти, выполнившей все мыслимые и немыслимые условия, выдвигаемые Брюсселем, назвать это сложно.

В октябре, находясь с визитом в Нидерландах и отвечая на вопрос одного из российских журналистов о безвизе, президент Украины заявил: «Запишите: специально для вас, хотя я не даю комментариев российским каналам. У нас в ноябре украинцы будут путешествовать без виз. И я очень желаю, чтобы когда-нибудь к россиянам также пришла эта возможность».

Наверное, сегодня Петр Алексеевич сожалеет, что решил нарушить установленную им традицию и дать комментарий российскому представителю. Тем более что, даже имея визу, пересечение границы с ЕС дается украинцам непросто.

На своей странице в Faceboоk заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Андрей Артеменко поделился подробностями поездки в Польшу на конференцию по безопасности в Европе, в частности тем, как он проходил паспортный контроль по прибытии в польский аэропорт Катовице.

«Из восьми кабинок работают две, причем граждане ЕС, США, Канады и других стран, даже России, проходят без очереди, а украинцев дактилоскопируют, требуют подтверждения наличия денег, бронировки гостиницы и обратного билета. Многих задерживают, ведут в комнату специального досмотра, и начинается выяснение причин прилета. Тысячи почему, зачем и как, и вообще – чего вы сюда пожаловали?», – рассказал политик. При этом он подчеркнул, что среди задержанных не было ни одного нарушителя-нелегала или потенциального мигранта.

В то же время эксперты не исключают, что вопрос с безвизовым режимом для Украины закрыт надолго. «Мне кажется, в какой-то мере мы упустили наиболее удачный момент для получения безвизового режима, – полагает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. – И чем дальше, тем будет сложнее. Не надо позволять себя дурить очередными этапами и договоренностями, которые на уровне экспертов постоянно подаются как победа. Надо называть вещи своими именами: речь идет лишь о либерализации визового режима. В отличие от безвизовых режимов, которые имеет ЕС с другими странами, этот не дает украинцам права на социализацию, работу и обучение и все остальное».

Не менее показательна ситуация с ратификацией ЕС Соглашения об ассоциации с Украиной. Как известно, после референдума в Нидерландах правительство этой страны отказывается ставить подпись под документом, требуя прописать в нем дополнительные и унизительные для Укра­ины условия.

Агентство Reuters утверждает, что получило в свое распоряжение проект резолюции саммита Евросоюза, который состоится в середине декабря и на котором планируется рассмотрение вопроса о ратификации Соглашения. Теперь в документе оговаривается, что Соглашение об ассоциации не предусматривает предоставление как ЕС, так и отдельными его членами гарантий безопасности или военной поддержки Украине. Также отмечается, что украинским гражданам не будет предоставляться право на размещение или прием на работу на территории ЕС. Но при этом, сообщает Reuters, еще остается неурегулированным вопрос о финансовой поддержке Украины.

Не стоит забывать, что на позицию Запада существенное влияние оказывает и продолжающийся конфликт в Донбассе, погасить который не удалось с помощью европейских посредников. Политологи не исключают, что ситуация здесь прояснится лишь после инаугурации нового президента США.

«После того как Трамп вступит в свои права, будет понятно, какая команда занимается Украиной, есть ли шанс прийти к компромиссу по Украине с Путиным. И тогда возникает этот вопрос: либо ты, Петр Алексе­евич, возвращаешься к здравому смыслу и делаешь все, что тебе старшие товарищи говорят, либо надо идти на досрочные выборы. Думаю, это будет совместное решение Дональда и Владимира», – полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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