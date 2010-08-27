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Из-за роста цен на продукты питания стоимость оливье к новогоднему столу за последний год выросла почти на 70 процентов. Для расчетов эксперты взяли классический рецепт оливье на 8 порций. В 2014 году два килограмма салата стоили 60 гривен, в 2015-м – 94,25 гривны, а в этом они обойдутся в 134,8 гривны.





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16.12.2016 , № 144 от 16 декабря 2016 г. Хроника цветной революции ЗАВЕРШАЕТСЯ 2016 год. Казалось бы, год рядовой, проходной. Но это был год, когда исполнилось:

в августе – четверть века со времени совершения в Советском Союзе антисоциалистического переворота, а 4 декабря – 25 лет со дня объявления беловежскими заговорщиками существования великого союзного государства прекратившим;

в конце ноября – три года со времени начала трагических событий в Киеве и западных областях Украины (так называемого Евромайдана), приведших к совершенному в феврале 2014 года вооруженному государственному перевороту, захвату власти в стране неонацистскими силами, поддержанными олигархическими кланами, фактической утрате Крыма и кровопролитию в Донбассе.

В двадцатых числах ноября завершилась первая половина первой каденции президентства Порошенко, обещавшего в несколько дней после избрания покончить с кровавым конфликтом на востоке Украины, а гражданам страны – обеспечить «жизнь по-новому».

7 ноября человечество вступило в юбилейный год – год столетия Великой Октябрьской социалистической революции.

Все это происходит на фоне глубоких трансформаций в мире, вызывающих к жизни процессы, которые могут иметь серьезные последствия. Важно осмыслить их, сделать необходимые выводы для практической деятельности.

Антисоциалистический переворот, реставрация капиталистических порядков осуществлялись в условиях, когда во властных структурах Советского государства – в центре и союзных республиках – на многих руководящих постах, в том числе самых высоких, оказались перерожденцы, предавшие Коммунистическую партию. Подобно тому, как самыми злобными антисемитами обычно выступают выкресты из сионистов, именно коммутанты люто ненавидят и проклинают на каждом шагу советское прошлое, давшее им путевку в жизнь. Главной их заботой было сломать советскую систему, истребить все, что связано с утверждением принципов социализма, опорочить деятельность Коммунистической партии, прибрать к рукам богатства, созданные трудом предыдущих поколений советских людей.

К тому же в Украине сильнее, чем в других бывших союзных республиках (кроме, пожалуй, республик Балтии), было влияние националистов, последышей коллаборантов – пособников немецко-фашистских оккупантов времен Великой Отечественной войны. После Великой Победы 1945 года они притаились, выжидая своего часа, при содействии скрытых антикоммунистов в правящей партии (наиболее одиозна в этом плане фигура бывшего главного идеолога КПУ, а затем второго секретаря ее Центрального Комитета Кравчука) проникали на важные посты в научных учреждениях, учебных заведениях, средствах массовой информации, властных структурах. Ко времени переворота 1991 года накопилась их критическая масса, достаточная для захвата важных сфер государственной и общественной жизни.

Предательство горбачевско-яковлевской верхушки КПСС, ее эпигонов в республиках, провал попытки сохранить устои социализма и Советскую страну, предпринятой в Москве так называемыми путчистами, утрата значительной частью руководящих кадров бойцовских качеств, растерянность партийцев, преступный сговор в Беловежской пуще создали для противников социализма, национал-радикалов возможности реализации их планов. Независимость Украины ими не была завоевана – она упала им в руки. Что они с ней сделали, превратив Украину в марионетку, протекторат Запада, мы видим сегодня с особенной наглядностью.

Апологетами капитализма навязывалось и навязывается мнение, что поражение социализма и развал Советского Союза были неизбежными в силу якобы нежизнеспособности социалистического строя, несостоятельности марксистско-ленинского учения. Но в дни, когда исполнялось двадцатипятилетие разрушения СССР, его организаторы Кравчук, Шушкевич и Бурбулис, разоткровенничавшись перед американской аудиторией, рассказали, что беловежский сговор был подготовлен заранее, по предварительной договоренности. Перевороту предшествовали встречи и согласование деталей с Ельциным, приезд Бурбулиса в Киев, его встреча с Кравчуком. Последний особо отметил, что даже «миллиардные вливания американцами долларов в Западную Украину оказались недостаточными для победы в холодной войне». От себя добавлю: для поражения социализма потребовалось, чтобы марксизм-ленинизм как подлинно научная, революционная теория был оторван от жизни, от осмысления процессов, происходивших в действительности, возведен в догму или подменен псевдомарксизмом ревизионистского разлива.

К сожалению, это стало возможным. Возможным вследствие нарушения ленинских норм партийной жизни, принципов кадровой политики, пренебрежения теорией, политической закалкой кадров, притупления бдительности. Если коммунистическую идеологию создавали, по выражению Зиновьева, гении, то после смерти Сталина вопросы марксистско-ленинской теории, ее истолкование и пропаганда оказались в руках безнадежных догматиков, а затем продвинутого Горбачевым в Политбюро ЦК КПСС предателя – злобного антикоммуниста Яковлева, сформированной вокруг него кучки прилипал-флюгеров (типа Бурлацкого, Ципко, Волкогонова и других), а также «пламенных пропагандистов всепобеждающего марксистско-ленинского учения», какими десятки лет выдавали себя кравчуки, бурбулисы и им подобные, подвизаясь на ответственных постах в партийных структурах, научных учреждениях, учебных заведениях.

Большое воздействие на развитие событий в Украине оказало и продолжает оказывать то обстоятельство, что наша страна, занимающая важное стратегическое положение в центре европейского континента, была и остается объектом усиленного обхождения и усиленного внимания со стороны Запада, стремящегося разрушить тысячелетиями сложившееся восточнославянское единство, вырвать ее из содружества братских народов, объединившихся после Великой Октябрьской социалистической революции в Союз Советских Социалистических Республик. Лидеры Соединенных Штатов Америки откровенно заявляют, что на «продвижение демократии» в Украине, то есть на поддержку подрывной деятельности могильщиков социализма, они израсходовали не менее пяти миллиардов долларов. В российских же правящих кругах после развала Советского Союза долгое время преобладало мнение, что дружественные отношения между братскими республиками, несмотря ни на что, сохранятся.

Роковую роль сыграло то, что пришедшие к власти после переворота 1991 года украинские политики в большинстве своем старались «быть хорошими и для одних, и для других», пытались «усидеть на двух стульях», занимая на деле плохо скрываемую прозападную, в своей основе антироссийскую и даже русофобскую позицию. Такой была фактически и так называемая многовекторность международной политики Украины, что придавало ее внешнеполитическому курсу неопределенность, сказывалось на отношении к ней и Запада, и России.

Это особенно проявилось при президентстве Януковича. Он считался вроде бы «пророссийским» деятелем, при малейших осложнениях и трудностях обращался за помощью к России и в большинстве случаев получал ее. В то же время при Януковиче с его подачи при каждом удобном случае провозглашалось, что «Европа – наш дом, Россия – сосед», «ЕврАзЭс (Евразийский союз) – не наш выбор». Похоже, что в России этому не придавали особого значения, будучи уверенными в том, что, как выражался Ельцин, «никуда эти хохлы не денутся».

Стоит напомнить и о том, что курс на обретение Украиной полноправного членства в НАТО был закреплен в законодательном порядке при Кучме, который тоже был внешне в дружественных отношениях с российскими лидерами. Решения по этим вопросам особенно активно навязывал тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, бывший руководитель Комитета государственной безопасности УССР Марчук.

При Януковиче соглашение об интеграции Украины в Европейский союз и Зоне свободной торговли с ЕС было доведено до подписания, хотя многие его положения были невыгодны нашей стране, не отвечали ее интересам. Это отразило непрофессионализм и безответственность высокопоставленных чиновников, прежде всего тех, которым поручалось вести переговоры о столь важных соглашениях. Перед самым подписанием соглашения до украинских руководителей начало «доходить», в какую скверную и опасную ситуацию они втянули страну. Подписание было отложено (не отменено!) – для дополнительного согласования условий.

Это обстоятельство выдавалось за главную причину якобы спонтанного взрыва в ноябре 2013 года массового недовольства, приведшего к трагическим последствиям. На самом деле это был лишь повод, о котором вскоре перестали и вспоминать. Более того, после избрания президентом Порошенко было признано, как и при Януковиче, необходимым провести с ЕС дополнительные переговоры и урегулировать отдельные положения соглашения о евроинтеграции. Под разговоры о «европейских устремлениях украинского народа», которые вскоре сменились обвинениями «преступного режима Януковича и Партии регионов», реализовался составленный заранее, всесторонне продуманный и основательно разработанный план, целью которого было:

– привести к власти радикальные прозападные неонацистские силы и довести до конца антисоциалистический переворот, уничтожить Коммунистическую партию и подавить в стране оппозиционные силы, не занимающие прозападную позицию;

– оторвать Украину от России, противопоставить ей, рассорить на века братские народы наших стран;

– втянуть страну в ЕС и НАТО, превратить ее в таран Запада в противоборстве с Россией;

– пересмотреть итоги Второй мировой войны, отнять у ветеранов доставшуюся дорогой ценой Победу над фашизмом, вытравить из сознания наших людей память о советском периоде их жизни и сами понятия «советский народ», «дружба народов», «Великая Отечественная война». Воины Советской армии, освобождавшие территорию Украины от фашистских захватчиков, объявлены оккупантами, а гитлеровские прихвостни названы «борцами за независимость Украины» и героизированы.

Заблаговременно были решены вопросы, связанные с доставкой десятков тысяч «протестантов» (в основном из западных областей) в Киев, их размещением, питанием, вооружением, обеспечением безопасности, что требовало огромных долларовых затрат и «спонтанно», без предварительной подготовки, не могло быть осуществлено. Было заготовлено и оперативно доставлялось в центр столицы огромное количество автомобильных шин и многого другого для отпора действиям работников правоохранительных органов. Захватывались склады оружия, помещения государственных и культурно-просветительных учреждений, общественных организаций (в частности, захвачено и сожжено многоэтажное здание Совета профсоюзов на Крещатике).

В действиях погромщиков, появившихся в ходе событий многочисленных военизированных группировок («батальонов», «полков» и других), ощущались продуманность, четкое распределение обязанностей, твердая направляющая рука, согласованность действий с западными государственными службами. Активно использовался опыт Майдана 2004 года, которому, помимо прочего, предшествовала подготовка сотен нацистских боевиков в тайных лагерях в Украине, Польше, Прибалтике.

Все это сопровождалось беспрецедентным антикоммунистическим психозом и набиравшей все больший размах русофобией. Были разгромлены помещения ряда оппозиционных партий, запрещены их печатные органы, подвергнуты репрессиям и жестоким истязаниям многие партийцы. Среди «протестантов» и бойцов отрядов «Беркут»,призванных защищать общественный порядок, появились первые жертвы, пролилась кровь. Дело явно шло к серьезному кровопролитию.

Власть растерялась. Президент Янукович фактически капитулировал: на переговорах с участием министров иностранных дел Федеративной Республики Германии, Франции, Польши, представителей Евромайдана, так называемой оппозиции согласился на проведение досрочных президентских выборов, то есть на отказ от власти, подписав соответствующее соглашение. Но национал-радикалов это уже не устраивало, реализация соглашения была сорвана. Оказавшись перед реальной угрозой для своей жизни и жизни своих близких, Янукович покинул пределы Украины. Верховная Рада Украины приняла решение о прекращении его президентских полномочий. Государственный переворот состоялся. Власть перешла в руки его организаторов, открыто поддержанных Западом, прежде всего Соединенными Штатами Америки.

Украинская Конституция не предусматривает такого варианта решения вопроса о президентской власти. Тем не менее легитимность властных органов, сформированных в Украине в результате совершенного переворота (при ее очевидной сомнительности), фактически была признана и странами Запада, и руководством Российской Федерации. Объяснялось это чрезвычайной серьезностью ситуации, реальной возможностью перерастания протестных выступлений в большую войну с втягиванием в нее европейских государств и России. Однако предотвратить опасное развитие событий не удалось.

Да дорвавшиеся к власти неонацисты к этому и не стремились.

Георгий КРЮЧКОВ,

народный депутат Украины

III-IV созывов.

(Продолжение следует).

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