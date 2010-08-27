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16.12.2016 , № 144 от 16 декабря 2016 г. Мнения специалистов Несмотря на рост цен на продукты питания, доходы сельхозпроизводителей катастрофически падают, а вместе с ними сокращается и производство продукции.

КАК сообщает управление Госстатистики, цены на потребительском рынке с начала года возросли на 11,4 процента по сравнению с 2015 годом. По прогнозам, в 2017 году продукты питания в Украине подорожают еще значительней. Об этом предупредил президент украинской Ассоциации фермеров и частных землевладельцев (АФЗУ) Иван Томич. Он считает, что к спаду сельхозпроизводства в Украине в 2017 году приведет политика режима Порошенко. Ведь в бюджете на 2017 год практически не предусмотрена поддержка аграрной отрасли.

«Если правительство не начнет менять ситу­ацию к лучшему, валовое производство продукции в следующем году уменьшится, как минимум, на 5-7 процентов. Если не будет принципиальных изменений, продукты питания в среднем подорожают на 25 процентов, а по отдельным позициям – на 40 процентов. Это расплата каждого украинца за действия выбранных нами правителей», – сказал эксперт. По его мнению, Украина окончательно превращается в сырьевой придаток крупных транснациональных корпораций (ТНК).



НЕЛЬЗЯ мириться и с тем, что около 40 тысяч хозяйств и предприятий обрабатывают землю в «тени». По расчетам экспертов АФЗУ, сейчас каждый из таких предпринимателей полностью обрабатывает в «тени» от 10 до 300-400 гектаров «левых» массивов. «Эти наделы нигде не зарегистрированы, они находятся вне поля зрения фис­кальных органов, на них не распространяются ни социальные, ни пенсионные начисления. Земля в основном в распоряжении местных властей и становится объектом бизнес-интересов «своих людей», – отметил Томич.

По его словам, у АФЗУ нет возможностей находить эти «левые» поля, но она стремится обеспечить условия, чтобы арендаторы добровольно их легализовали. «Поэтому будем настойчиво требовать ввести простую, понятную, а главное – стабильную налоговую политику, – сообщил Томич. – С гарантией десятилетнего моратория на фискальные проверки. Если, конечно, предприниматели не будут менять целевое назначение земли или не пойдут на явный криминал. И, конечно же, должна быть государственная программа поддержки».



ЕЩЕ один специалист, генеральный директор агропромхолдинга «Астарта» Виктор Иванчик заявил, что ситуация, сложившаяся в Украине с логистикой сельхозпродукции, приближается к коллапсу. Украина получила в этом году рекордный урожай, но возможности отгрузить зерно нет. «Из эксплуатации вывели тысячи вагонов, уменьшается количество автомобильного транспорта, так как машины выходят из строя, нет обновления парка. Плюс ко всему было принято решение об уменьшении нагрузки на ось автомобиля. Сложившаяся ситуация приближается к коллапсу», – отметил Иванчик.

По словам гендиректора, «Астарта» еще не завершила уборку кукурузы. Неубранными остались около двух тысяч гектаров. По итогам 2015/16 года объемы поставок кукурузы из Украины снизились на 11,4 процента по сравнению с предыдущим сезоном.

«Мы еще не вывезли с полей сахарную свеклу, так как не хватает машин и транспорта – ни собственного, ни наемного. Не можем обеспечить наши контракты по продаже зерна и масличных, ибо существует серьезный дефицит вагонов», – добавил он.

У компании были попытки привлечь вагоны из соседних стран – Литвы, Беларуси, Польши, Молдовы, но «Укрзалізниця» на эти попытки реагировала не очень положительно. Все же компании удалось «отловить» до 40 вагонов, хотя ей нужны сотни. Так что постоянному герою наших публикаций польскому рок-музыканту и главе «УЗ» еще один пламенный привет!



НЕ способствуют увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью в сельскохозяйственном экспорте подписанные Украиной международные соглашения, затрудняющие этот экспорт, считает экономист Всеволод Степанюк. «Это ненормально, когда готовая продукция составляет около двух процентов общего объема аграрного экспорта. Мы превращаемся в сырьевую латифундию, где люди значения не имеют и есть крупное товарное производство сырья. Нагрузка на украинские почвы достигла максимума», – утверждает эксперт.

По его мнению, политика властей Украины направлена на поддержку ТНК, а не отечественного производителя. «В структуре сельхозэкспорта у нас почти 98 процентов – продукция растительного происхождения, в основном – товарное зерно. Сейчас Украина с этой продукцией оказалась в проигрышной ситуации. Цены на минимуме за последние 20 лет и в ближайший год расти не будут. Кроме того, Украина окружена двумя мощными объединениями – это ЕС и Таможенный союз, где продукция сельского хозяйства дотируется, – объясняет Степанюк. – И украинские производители оказались в самых неблагоприятных условиях. Это приводит к монополизации рынка крупными корпорациями и агрохолдингами, которые начинают монополизировать и логистическую инфраструктуру. Они строят элеваторы, портовые мощности и прочее. А государство самоустранилось – политика правительства в плане поддержки экспорта отсутствует полностью».

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