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16.12.2016 , № 144 от 16 декабря 2016 г. Ни мира, ни войны Миновал еще один год после того, как на такой же срок было продлено выполнение Минских соглашений для украинской стороны, которая к тому времени не выполнила ни одного из взятых на себя обязательств.

НАПОМНИМ, что принятые 12 февраля 2015 года в Минске условия перемирия предписывали выполнить до конца года весь комплекс мер, зафиксированных в подписанных сторонами «нормандского формата» договоренностях. Однако к концу прошлого года стало ясно, что нынешний украинский режим не справляется или не хочет справляться со своей частью программы. Уже и дополнительный срок миновал, но воз и ныне там.

Более того, переговорщики с киевской стороны ищут все новые зацепки, чтобы продлить проволочки на неопределенно долгий срок. В начале декабря вообще было заявлено, что Белоруссия может потерять статус платформы для встреч трехсторонней контактной группы по Донбассу, так как Минск якобы «открыто поддерживает Кремль». Заявление принадлежит председателю Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анне Гопко. И это несмотря на то, что главным итогом встречи в «нормандском формате» министров иностранных дел, состоявшейся в конце ноября, стало подтверждение ее участниками приверженности Минским соглашениям.



КАК говорится, чем дальше в лес, тем больше палок в колеса. В минувший понедельник, 12 ноября, украинская сторона в ходе видеоконференции контактной группы отказалась от предложения непризнанных республик внедрить механизмы недопущения обстрелов в Донбассе. Инициатива тем не менее была положительно воспринята специальной мониторинговой миссией ОБСЕ и другими участниками переговоров.

В ходе видеоконференции был продемонстрирован обстрел северной окраины Донецка, который произошел в ночь на 8 декабря. В объяснительной записке по поводу инициативы новых механизмов недопущения обстрелов, в частности, говорится:

«Отчеты СЦКК, СММ ОБСЕ и предварительные выводы общественной комиссии, расследовавших инцидент от 8 декабря, подтверждают применение снарядов калибра

122 мм, а также направление ведение огня. Данные этих отчетов свидетельствуют о вине Украины в обстреле Куйбышевского района. В результате тех массированных артиллерийских и минометных обстрелов в Куйбышевском районе Донецка повреждены 13 домов, двое мирных жителей получили ранения, повреждены ЛЭП и газовые магистрали. Во избежание обострения военной ситу­ации в преддверии новогодних и рождественских праздников мы призываем специальную мониторинговую миссию ОБСЕ принять все меры для минимизации нарушений сторонами «режима тишины».



ТЕМ временем у нас в Киеве набирает обороты скандал вокруг встречи известной своими эпатажными выходками нардепа Надежды Савченко с руководителями ЛНР и ДНР, в ходе которой обсуждался вопрос обмена пленными по формуле «всех на всех».

Провластные эксперты в Киеве и большая часть украинских СМИ расценили вояж Савченко как акт национального предательства. «И партия в целом, и фракция «Батьківщина» в Верховной Раде с начала российской агрессии против Украины последовательно отстаивают позицию, что переговоры с террористами проводить нельзя. Эта позиция нашей политической силы зафиксирована в многочисленных заявлениях и выступлениях. Надежда Савченко… не координирует свои действия с фракцией и партией «Батьківщина», – говорится в заявлении, выпущенном партией.

В СБУ также заявили, что были не в курсе относительно планируемой поездки Савченко в Минск.

По объяснениям самой Савченко, «встреча была направлена на то, чтобы усилить минский формат и сделать его более действенным». Характерно, что на брифинге, посвященном итогам переговоров, она появилась в необычном наряде. Ее голову украшала шапка, аналогичная той, которую носил гетман Мазепа. Хотя весь «брифинг» продлился от силы минут пять, но состоялся он не где-нибудь, а на Софийской площади, откуда обычно любит вещать президент Порошенко.

По поводу обмена пленными следует отметить, что главным проблемным моментом в этой ситуации остается сам принцип обмена. Дело в том, что в непризнанных республиках находятся всего 42 украинца. В то же время в украинских тюрьмах содержатся более тысячи осужденных или подозреваемых по так называемым сепаратистским делам (в том числе и граждан России). Но Донецк и Луганск наста­ивают на обмене «всех на всех», в то время как Киев предлагает свои пропорции. Последнее предложение – «228 на 42» было озвучено на прошлой неделе в рамках переговоров контактной группы в Минске, но было отвергнуто представителями ЛДНР.=

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