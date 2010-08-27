16.12.2016 , № 144 от 16 декабря 2016 г.

Письма обвиняют

«Доморощенные угнетатели народа, – пишет наш подписчик Алексей Васильевич Гнедый из Винницы, – одержимые жаждой обогащения, придумывают новые методы обирания людей. Когда бог остановит деяния этих ловкачей от власти?» «На бога надейся, а сам не плошай», – отвечает Алексею Васильевичу народной пословицей другой подписчик «РГ» Антон Исакович Безушенко из Арцыза Одесской области. Авторам предыдущих высказываний вторит Николай Иванович Нада из Ровно: «Ой ви, хлопці-українці, подивіться на себе. Хто ви? Звідки ви? Куди йдете? Хто вас веде?

На яких шляхах загубили ви честь, совість, гідність, почуття родини, поваги й пошани, обов’язку захисників роду й держави, миру і спокою? Протягом

25 років плюндрували Україну, обдерли народ, зруйнували села, міста, понівечили культуру, економіку, історію штовхнули в хаос божевілля, державу перетворили на світовий відстійник американо-європейських відходів. Зганьбили Україну, зганьбили її народ. Немає вам прощення ні від нинішнього, ні від майбутніх поколінь». Такой тональностью сегодня проникнута вся редакционная почта.

«ОСББ – не людям, а себе»

ЭТУ фразу для заголовка к нижеследующему письму мы позаимствовали у инженера, общественного эксперта, нашей многолетней подписчицы Анжелы Евгеньевны Кашеваровой из Николаева. Ее глубокий анализ реформы в жилищно-коммунальной сфере был изложен в «РГ» за 11 октября сего года под названием «ОСМД – хомут на шею людям». Такую же позицию занимает и Николай Петрович Иванов из Полтавы.

«Уважаемые журналисты «Рабочей газеты»! – пишет Николай Петрович. – Считаю вашу газету самым объективным и справедливым печатным органом в нынешней обстановке. Отрадно, что на ваших страницах можно смело излагать свое мнение по поводу любых «горе-изобретений» правящих структур.

Меня тревожат выступления иных толкователей якобы положительного явления ОСББ. У меня другое мнение, и постараюсь его обосновать. Каждому, например, известен период жульнической приватизации заводов – пароходов и их печальная судьба. На виду у всех действия и бездействия нынешней правящей администрации, усугубляющие развал экономики, форсирование темпов «прихватизации» объектов, оставшихся от «папередников». «Дозревает» земельный вопрос, а на повестке дня – «реформирование ЖКХ». Оно и вызывает у меня тревогу.

В Полтаве ЖКХ объединяет 9 коммунальных предприятий и 5 снабженческих организаций. Под «мудрым» руководством «уникального» мэра Мамая повсюду бурлит деятельность по реформированию организаций и служб хозяйства. В итоге неурядицы с началом отопительного сезона, неопределенность и тарифофобия горожан накануне вступления в зиму.

Планы купли-продажи собственности и передела сфер влияния обсуждаются в узком кругу, а широкая общественность довольствуется обещаниями «покращення» да пропагандистскими трюками типа выгод от ОСББ и т.п. Выгоды, безусловно, есть и будут. Но кому? Народ всяческими методами отвлекают и за закрытыми дверями устраивают прежде всего свои личные дела».

Афера под видом демократии

«НАЧИНАЕТСЯ она с «обработки» обывателя, – продолжает Иванов. – По предварительному письменному объявлению, как бы мимоходом, появляется чиновник из горкоммунхоза и «режет правду-матку»: дескать, государство – банкрот и не в состоянии содержать ЖКХ, а потому срочно организовывайте ОСББ и спасайте себя сами. Затем включаются в процесс активисты, буклеты, вестники-советники и прочие агитки, обещающие всеобщую идиллию и благодать в ЖКХ. Случаются и намеки типа «выбирайте сами»: или ОСББ, или жить в картонных коробках. Разумеется, полушутя-полусерьезно.

Обыватель в растерянности. Жэк хоть и оброс мхом многолетней критики и издевательских анекдотов, но каким-то образом еще представляет из себя ветку государства, на которую можно опереться. Можно пожаловаться, потребовать прислать сантехника, решить неотложные коммунальные вопросы. С ОСББ ничего подобного совершить не сможете.

Любая агитация за ОСББ, как и практические действия аналогичного характера, направленные на ослабление ЖКХ, в конечном итоге приведут к распаду коммунального хозяйства на отдельные фирмы, фирмочки, компании-однодневки.

Усугубятся разногласия между жильцами дома прежде всего на материально-финансовой почве. Сегодня мы – хозяева своих квартир, а нам талдычат, что вскоре будем хозяевами своего дома и даже «прибудинкової території». Практически, если хоть немного пораскинуть мозгами, это просто невозможно.

Реальный хозяин (управляющий) дома, квартала и т. д., очевидно, с капиталом наготове, нетерпеливо ждет своего часа.

Несомненно, вероятный исход всей этой кампании, названной ОСББ, таков: мы, а точнее, наши дети и внуки планомерно и плавно из хозяев превратятся в квартиросъемщиков (как на Западе), а там и до картонных коробок недалеко. На «счетчике» у них мы уже стоим (субсидии – только начало). Схемы отъема собственности, как и «прихватизации», отлажены. Спасибо загранице – помогает.

И как ни странно, многие доверчивые и легкомысленные люди «клюют» на эту аферную реформу, надеясь на грядущий жилищно-коммунальный рай «уже сьогодні». Очень бы хотелось, уважаемая редакция, чтобы ваши читатели и все люди Украины задумались над этим и не теряли головы. Чтобы не попали впросак».

Согласны с вами, уважаемый Николай Петрович. Таково же мнение еще одного подписчика «РГ» Виктора Ивановича Харченко.

«Убивча арифметика»

ТРУДНО без содрогания читать письмо нашего давнего подписчика 93-летнего Николая Лаврентьевича Савицкого из Полонного Хмельницкой области. «Чорним днем був для мене вівторок 1 листопада 2016 року, – пишет Николай Лаврентьевич. – Одержали ми з дружиною платіжні квитанції за житлово-комунальні послуги, воду та електроенергію, й очі на лоба полізли: якщо ми за все це заплатимо, то з двох наших пенсій залишаться ріжки та ніжки. А на що жити?

«Краще втопитися, – сказала моя Настя. – З такою вбивчою арифметикою довго не протягнеш». Подібні її розмови чув я і раніше, але вважав їх жартом. Та вони почастішали, коли по телевізору почали показувати декларації наших правителів і нардепів. Ото справді убивча арифметика. Все ними обнародуване (і те, що приховали) вкрадене у нас із вами.

Того злощасного вівторка вона рано встала, обслужила мене, неходячого, нагодувала, поставила на тумбочку біля мене кружку чаю. Як завжди, поцілувала в лоба і сказала: «Пробач за все, може, щось не так робила». Ці слова я часто чув. Тому не надав їм особливого значення. Та коли вона, одягнувши літню куртку, хоча надворі вже пахло зимою, тихо зачинила за собою двері, мене раптом охопив жах.

«Настю! Настусю!» – гукав я навздогін. Але вона чи не чула, чи опинилася в полоні нав’язливої думки про те, що краще втопитися, ніж так жити… Телефоную синові, який сторожує в Понінці. «Мати, – кажу, – щось погане затіяла, мерщій приїжджай». Увечері Петро приїхав. Та матір люди привезли раніше без ознак життя. Виловили в річці Хоморі. Ховали її в п’ятницю… Якби ноги мої ходили, то і я подався б до Хомори, яка багатьом «допомогла» проявити протест нинішньому людоїдству в Україні».

Жаль, что таким письмом приходится завершать наш обзор. Но оно ворвалось буквально с порога…