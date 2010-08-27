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16.12.2016 , № 144 от 16 декабря 2016 г. Советы юриста В редакционной почте немало писем о семейных конфликтах.



«Трудно сейчас женщине найти порядочного мужчину. Вот и моей дочери не повезло. Муж у нее был алкоголик и бездельник. Целыми днями валялся на диване, а когда стали разводиться, полквартиры оттяпал через суд. Учтя опыт матери, моя внучка стала осторожной. Только в 31 год вышла замуж, причем с мужем заключила брачный контракт. Живут они в однокомнатной квартире моей внучки. Не сможет ли муж в случае развода при помощи этого контракта отнять у нее жилье?»

Тамара Игнатьевна.

Одесская область.



НА ВОПРОСЫ читателей отвечает юрист Инна Зинченко:

– Сімейний кодекс України у главі 10 пояснює поняття «шлюбного договору». Шлюбним договором регулюються майнові відносини між подружжям, визначаються їхні майнові права та обов’язки. Під час розлучення подружжю непросто поділити майно, яке набували у шлюбі. Найчастіше спори виникають з приводу житла та автомобілів. А завдяки шлюбному договору вирішити спірні питання можна без суду, що заощаджує гроші на судові втрати та адвокатські послуги, а також нерви і час. Тому, шановна Тамаро Ігнатівно, не треба хвилюватися через те, що онука уклала шлюбну угоду зі своїм чоловіком, це крок розсудливої жінки. Якщо подружнє життя не складеться, майнові права вашої онуки будуть захищені.



«Мне 67 лет, вдовец. Живу в частном доме, нужна хозяйка. Городок у нас маленький, все «невесты» мне известны, ни одной подходящей. Сосед посоветовал купить компьютер и искать жену на сайте знакомств. Я освоил Интернет, познакомился с несколькими одинокими женщинами. Одна из них, Люба из Одессы, так мне понравилась, что я ее пригласил к себе в гости. Приехала «красавица»… Оказалось, что фотографии она разместила 10-летней давности, когда была и моложе, и стройнее. Но не выгонишь же гостью, которая проехала 200 километров, чтобы меня повидать? Прожила Люба у меня месяц. Однажды я ушел на базар, а она осталась в доме «порядок навести». Когда вернулся, дом был «очищен» от денег, документов и ценных вещей. А Любы и след простыл. Впрочем, как сказали мне в полиции, скорее всего, она и не Люба, да и не из Одессы. С сайта ее фото исчезло, телефон не отвечает. Короче, Интернет меня познакомил с аферисткой. Могу ли я через суд требовать от владельца сайта возмещения материального и морального ущерба, причиненного мне лже-Любой?»

Иван Григорьевич.

Киевская область.



–ИЗВЕСТНЫ случаи, когда владельцы сайтов за размещенную на них информацию, которая была признана судом недостоверной или такой, что причинила ущерб другим лицам, несли юридическую ответственность, выплачивали судебные иски. Например, Антон П., владелец сайта, на котором пользователи обменивались информацией о жилье и строительстве, по решению суда Днепровского района Киева оштрафован на 14 миллионов гривен за ущерб, нанесенный сайтом одной строительной компанией.

Что касается сайтов знакомств, то пользователю, пострадавшему от недостоверной информации, размещенной другими пользователями сайта, очень трудно будет через суд добиться компенсации. Дело в том, что вы, регистрируясь на сайте, принимаете условия специального соглашения, а владелец сайта составляет его по совету юриста так, чтобы снять с себя ответственность за недостоверную информацию, размещенную пользователями. И вы должны об этом помнить, когда через Интернет общаетесь с другими людьми. По статистике, 10 процентов мужчин, которые таким образом ищут себе подругу, или являются альфонсами, которые хотят поживиться за счет состоятельных женщин, или, будучи женатыми и скрывая это, ищут сексуальных развлечений. Примерно такая же ситуация и с женщинами, которые на сайтах знакомств часто размещают свои фотографии 10- летней давности, уменьшают свой вес, возраст, умалчивают о количестве детей и т.д. Любую информацию надо тщательно проверять. Но для многих одиноких людей сайты знакомств – единственный шанс преодолеть свое одиночество, пообщаться, найти друзей, избавиться от комплексов.



«Мой бывший муж, чтобы меньше платить алиментов на содержание нашей дочки, свое имущество переписал на брата, на работе взял справку, будто он получает минимальную зарплату. Но я выяснила, что получает он в конверте почти тысячу долларов ежемесячно, а нам с дочкой платит копейки. Как мне вывести его на чистую воду?»

Оксана. Житомир.



–ТАКИХ мужчин в Украине десятки тысяч. Обязанность «выбивания» алиментов возложена на Государственную исполнительную службу, но ее работа не всегда результативна. Вероятно, нужно перенять европейский опыт и для повышения заинтересованности у работников повысить зарплату судебным приставам, начислять им процент от обнаруженного утаиваемого имущества и скрываемых доходов. Тогда судебные исполнители чаще будут выявлять у алиментщиков зарплату в конвертах…



Подготовил Николай ЕРЛАНСКИЙ.

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