16.12.2016 , № 144 от 16 декабря 2016 г.

Прогноз будущего

Одежда из баллончика

ИСПАНСКИЙ дизайнер Манел Торрес изобрел первую в мире спрей-одежду. Вы можете нанести спрей на любую часть тела, а затем снять его, смыть и снова носить. Спрей сделан из специальных волокон, смешанных с полимерами, которые придают ткани эластичность и долговечность. Эта технология позволит дизайнерам создавать уникальные предметы одежды с оригинальным дизайном. Да что там дизайнеры! Каждый сможет сам одеть себя в эксклюзивный наряд.

Портреты – сигаретой

СТУДЕНТКА Хизер Дюи-Хагборг создает 3D портреты из ДНК, найденных на сигаретных окурках и жевательных резинках на улице. Последовательности ДНК она вводит в компьютерную программу, которая создает облик человека. Обычно в ходе этого процесса выдается 25-летняя версия «натурщика». Затем ее распечатывают в 3D портреты в натуральную величину.

Сны наяву

УЧЕНЫМ удалось преобразовать видеоролики YouTube, сканируя визуальные центры мозга человека, который их смотрит. Мозг трех членов команды, участвовавших в проекте, сканировали с помощью функци­ональной магнитно-резонансной томографии, когда они смотрели видеоклипы на YouTube. Затем исследователи интерпретировали данные с помощью математической модели, которая служила своего рода словарем мозга. «Словарь» позже воссоздавал то, что видели участники, сканируя случайные клипы и подбирая те, которые соответствовали активизации мозговой активности. Хотя результат оказался не таким четким, в будущем ученые собираются улучшить технологию. Они надеются, что она окажется достаточно продвинутой, чтобы записывать сны.

А кто из нас не мечтал об этом?..

Будем все Мафусаилы

КЕМБРИДЖСКИЙ геронтолог Обри де Грей (Aubrey de Grey) считает, что если технологии продолжат развиваться с такой же скоростью, вполне возможно, что уже появился человек, который доживет до 1000 лет. Исследователь работает над терапией, которая будет убивать клетки, утратившие способность делиться, позволяя здоровым клеткам размножаться и восстанавливаться. Терапия предоставляет возможность 60-летним оставаться такими еще 30 лет, пока им не исполнится 90. Процесс будут повторять до 120 или 150 лет и так далее. По Грею, этот метод может стать жизнеспособным уже в течение шести-семи лет. Вполне возможно, что в будущем человек все-таки найдет эликсир вечной молодости и мы сравняемся в долголетии с библейским Мафусаилом, который прожил 969 лет.