16.12.2016 , № 144 от 16 декабря 2016 г.

Мы – интернационалисты

В центре национальных культур «Созвездие» Запорожской областной универсальной научной библиотеки открылась выставка, посвященная 20-летию запорожского центра татарской культуры «Алтын-Ай».

Народ малочисленный, но интересный

НА СТЕНДАХ представлено множество фотографий, газетные и журнальные публикации, брошюры и книги, портреты выдающихся деятелей, награды членов общества, предметы татарского быта, рассказывающие о самобытной культуре этого народа, о деятельности центра татарской культуры. Его создала и успешно им руководит человек большой души и глубоких знаний Ряхима Ахмерова. Всем пришедшим на открытие выставки было интересно послушать ее рассказ о становлении татарского общества в Запорожье.

– 20 лет назад я и мои соплеменники создали общественную организацию – запорожский центр татарской культуры «Алтын-Ай», что в переводе на русский значит «Золотая луна», – рассказывает Ахмерова. – Я горжусь деятельностью нашего центра, хотя становление было непростое. И нынче продолжается наша деятельность. Многие подчеркивают, что очень активная, многоплановая. Мы работаем во имя будущего Украины, во имя будущего наших потомков.

Ряхима Сулеймановна рассказала об истории представителей этого народа. Сначала в Запорожье в качестве переселенцев появились волжские татары, потом крымские татары. Сегодня они объединились в одну структуру. Их можно видеть в средствах массовой информации, на площадях, на культурных и общественных акциях города, области. Татары-общественники достигли высочайшего уровня в своем творчестве. Это ярко демонстрируют выступления на международном фестивале «Киевский соловей», на Всеукраинском фестивале национальных искусств «Ми – українські».

Один из этнопроектов Украины

–Я ГОРЖУСЬ тем, что наши умелые женщины сохранили древние традиции татарской кулинарии и передают их молодым, – говорит Ахмерова. – У нас также работает литературная гостиная, развита издательская, исследовательская, международная деятельность. Дунайских болгар мы считаем собратьями.

Горжусь, что в Запорожском многонациональном крае наш проект самый успешный. Запорожский сабантуй стал брендом нашего края, одним из лучших этнопроектов Украины. А ведь численность общества небольшая. В регионе насчитывается 5200 волжских татар и около 4 тысяч крымских татар. Количество последних сейчас увеличилось за счет переселенцев из Крыма. Но мы берем не количеством, а качеством, трудолюбием.

– А как давно сама Ряхима Сулеймановна на запорожской земле?

– В Запорожье я приехала совсем юной – в 17 лет, – говорит собеседница. – Это было в 1964 году. Тут вышла замуж за своего единоплеменника, сына днепростроителей. Здесь училась, работала. По профессии я педагог. А позже еще окончила Донецкий институт советской торговли. Сегодня мою профессию называют менеджером высокого уровня. Хочется, чтобы мои соплеменники сохранили родной язык, традиции, обычаи.

Во время открытия выставки добрые слова о деятельности центра татарской культуры «Алтын-Ай» и его руководителя высказали представители разных национально-культурных обществ – русского, белорусского, литовского, немецкого, еврейского. Порадовала пением председатель областного отления Союза композиторов из Днепра Лилия Бигеева. Руководитель центра национальных культур «Созвездие» Ольга Назарова высоко оценила работу центра «Алтын-Ай», ее неутомимого руководителя, пожелала новых успехов и дальнейшего плодотворного сотрудничества. Яркую, праздничную атмосферу выставке придали участницы студии арабских танцев «Басима» под руководством Натальи Волковой. А любители татарской кухни угощали гостей национальными блюдами.



Запорожье.