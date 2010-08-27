16.12.2016 , № 144 от 16 декабря 2016 г.

Зарисовки с натуры

На Львовщине 18 декабря состоятся первые выборы в шести объединенных территориальных громадах. В том числе в Давыдовской ОТГ, которая была создана распоряжением Львовской облгосадминистрации в августе сего года. Руководить данной громадой, объединившей 13 населенных пунктов, скорее всего, будет 22-летний сельский голова Давыдова Виталий Дьяков.

Скандал за скандалом…

О СЕЛЕ Давыдов, что в Пустомытовском районе, «Рабочая газета» рассказывала в связи с желанием сельского начальства подзаработать на захоронениях (публикация «Местный бюджет пополнят покойники», «РГ» за 09.12.2016 г.). Напомню, что эту идею на корню зарубила Львовская местная прокуратура №3, добившаяся через административный суд упразднения решения Давыдовского сельсовета об установлении «тарифов» на захоронения.

В настоящее время эта же прокуратура проверяет коллективные заявления сельских депутатов Давыдова относительно злоупотреблений, связанных с выделением земельных участков. Вину за эти нарушения «заявители» возлагают на сельского голову – вчерашнего студента-политолога Виталия Дьякова, который в данный момент является кандидатом на должность руководителя Давыдовской ОТГ и наряду с тремя другими кандидатами ведет борьбу за голоса избирателей.

Волнуют ли грядущие выборы самих избирателей? Чем вообще живет центр территориальной громады? За ответами на эти вопросы автор отправился в Давыдов…

«Маршрутный» диалог

В ДАВЫДОВ, который находится в 15 километрах от областного центра, я добирался маршруткой. Автобус ехал полупустым, но в салоне было шумно: между пассажирами разгорелся спор о «здобутках» юного председателя сельсовета.

Громче всего дискутировали двое пожилых мужчин:

– Ты мне конкретно скажи, что он сделал за год руководства? Кроме того, что надавал кучу интервью газетам и телеканалам и провел в селе фестиваль давыдовского сырника.

– Кое-что он все-таки сделал. К примеру, дорожки из брусчатки проложил. Установил остановки общественного транспорта. Ямы на дорогах засыпал, обустроил дорогу на кладбище.

– А что тебе с той дороги на кладбище? К тому же деньги на ее обустройство собирались со всего села. Ты мне скажи, почему при нем не появилось «куска» новой асфальтной дороги в самом селе? Хотя в Давыдове есть асфальтовый завод. Почему с освещением улиц ничего не изменилось? Он же столько обещал…

Что на самом деле волнует местных жителей

ЗНАКОМСТВО с селом начинаю с осмотра нововозведенного народного дома, где размещается и сельсовет. До «места назначения» добираюсь по улице Галицкой, преодолевая многочисленные ямы, выбоины, лужи.

Самое дорогое в окрестности здание клуба, на которое было потрачено более десятка миллионов гривен бюджетных средств, на фоне раздолбанной асфальтной дороги выглядит как великолепный белоснежный замок.

– Львовские олигархи постарались – те, что стали народными депутатами, – объясняет мужчина в строительной спецовке, представившийся Игорем Степановичем. – «Выбили» на народный дом бюджетные деньги, а потом на этом сделали себе пиар, чтобы попасть в парламент еще раз. К тому же клуб возводили близкие к ним строительные фирмы. То есть получилась выгода вдвойне. А у сельсовета сейчас проблема: нет средств, чтобы это строение содержать.

Мой собеседник живет в Давыдове с женой и двумя сыновьями. Его, как и других местных жителей, более волнует, где и как заработать на содержание семьи.

– Работы в селе очень мало и за нее платят копейки, – рассказывает Игорь. – Поэтому жители трудоспособного возраста, как правило, ездят во Львов. Большинство – на электричке или маршрутных автобусах, выкладывая каждый раз за проезд минимум 10 гривен. Сельчане прекрасно понимают, что так будет и дальше. Создание объединенной территориальной громады с центром в Давыдове ничего не изменит, здесь не прибавится ни рабочих мест, ни земли. Лишь бы хуже не было, поскольку в громаду вошли села, которые гораздо беднее Давыдова, – размышляет мой новый знакомый.

Прозрачного выделения земли как не было, так и нет

ЕЩЕ одна проблема, волнующая давыдовцев гораздо больше, чем выборы главы ОТГ, – земельная.

Главная сложность в том, что земли в селе мало и в связи с этим общая очередь на получение земельных участков в Давыдове уже достигла около двух тысяч человек. Выросли цены на землю – она здесь фактически на вес золота. В центре села «сотка» стоит 3-4 тысячи долларов, в других районах – две тысячи.

Поэтому от молодого сельского головы, избранного год назад, жители села более всего ожидали, что процесс выделения земельных участков в Давыдове будет прозрачным и справедливым. Такую прозрачность Виталий Дьяков обещал обеспечить за счет создания сайта сельсовета, где бы отражалась наиболее полная информация о его работе, в том числе о том, кому и на каких основаниях сельсовет выделяет землю. Однако прошел год, а такой ресурс запущен не был. Между тем начала появляться информация, свидетельствующая о земельных махинациях, о том, что земельные участки в Давыдове, как и раньше, выделяются с грубыми нарушениями. В частности, такие факты были изложены в нескольких обращениях в органы прокуратуры со стороны местных депутатов.

Вместо эпилога

ОЖИДАЯ автобус на Львов, завязываю в сельском магазине разговор с двумя пенсионерками. Спрашиваю их, что они думают о выборах и объединенных территориальных громадах.

Пенсионерки смотрят на меня как на полоумного. А одна из них отвечает: «Синку, які вибори, ти про що?»