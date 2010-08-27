16.12.2016 , № 144 от 16 декабря 2016 г.

Славные имена

Исполняется 150 лет известному художнику и знаменитому одесситу, участнику выставок передвижников Евгению Буковецкому, которого можно смело назвать одной из ключевых фигур культурной жизни Одессы конца XIX – начала XX века.

Дом на Княжеской

ДОМ на Княжеской, 27, где он жил, всегда был средоточием бурной культурной жизни. Нет в Одессе, пожалуй, второго дома, с которым было бы связано столько блистательных имен отечественной и мировой культуры. Кроме ярких представителей местной интеллигенции, художников, одесских и приезжих, здесь бывали Иван Бунин, Алексей Толстой, Максимилиан Волошин… В стенах этого дома Евгений Буковецкий подсказал Александру Куприну сюжет его «Олеси».

Будучи состоятельным человеком, еженедельно по четвергам Буковецкий устраивал веселые и шумные пиршества, обставленные богато и с большим вкусом. Собравшиеся музицировали, рассматривали картины, журналы, играли в карты.

Современные комментаторы-одесситы с присущим им фирменным юмором говорят о стиле жизни художника в ту пору примерно так: «Вот хотел бы я тоже так жить! Папе Евгения принадлежали местные бани и куча доходных домов, которые он оставил сыночку в наследство. Только и оставалось Буковецкому, что писать картины, мучиться модной мигренью да принимать у себя местный бомонд. Ну, и иногда еще уворачиваться от сыплющихся с неба денег».

Интересные воспоминания о художнике оставила Вера Муромцева, жена Ивана Бунина, часто гос­тившая с мужем в его доме: «Буковецкий был выше среднего роста, изящный, в меру худой, с правильными чертами лица, с волнистыми каштановыми волосами. Это был человек с большим вкусом и с причудами. Он писал меня. Сеансы были трудные, приходилось подолгу стоять, но с Буковецким было всегда интересно. Он умел занимать свою натуру, и это не мешало ему работать. Все комнаты его дома были очень высоки и просторны. Мне и в голову не приходило, что в этих комнатах мы будем жить лет через десять (в 1918 году перед отъездом из России Бунин с женой на некоторое время остановились у Буковецкого. – Авт.)».

Делай, что должен, и будь, что будет

НА САМОМ деле «баловень судьбы» Евгений Буковецкий сибаритом не был. И в благополучные, и в последовавшие за ними трудные годы Евгений Иосифович был большим тружеником и общественным деятелем, сделавшим многое и для искусства, и для культурной жизни родного города, которому был предан. Он стоял у истоков создания многих творческих организаций: был членом-учредителем городского литературно-артистического товарищества, основателем школы-студии и одним из основателей Художественного общества имени Костанди. За многие годы собрал значительную коллекцию произведений южно-русских художников и французских мастеров конца XIX – начала XX века.

Он жил и творил в Одессе царской, остался в ней в годы революционных потрясений, не покинув Россию по примеру своего друга Бунина и многих других «братьев по классу», а также в годы войны и фашистской оккупации. В Одессе он начинал свой путь как художник, получив образование в знаменитой Одесской рисовальной школе. В Одессе и завершил его, почти до кончины в 1948 году, совмещая творчество с преподаванием в Одесском художественном училище.

И во все времена, кажется, несмотря на превратности судьбы, он следовал мудрому принципу: делай, что должен, и будь, что будет.

Созданные мастером многочисленные портреты (профессоров Новороссийского университета Алексея Павловского и Владимира Лазурского, архитектора Федора Нестурха, авиатора Сергея Уточкина, художника Петра Нилуса и многих других) – свое­образная история Одессы в лицах. Эти работы отличает глубокий психологизм, яркая эмоциональность, доверительная интонация. Как говорил сам художник, «нельзя идти к человеку в белых перчатках, иначе он никогда не откроется тебе, да и тебе себя никогда не открыть».

Хотя и считают Буковецкого главным образом портретистом, силен он также в пейзаже и жанровой живописи. Произведения художника-одессита украшают экспозиции лучших музеев Украины и России.

Благодарные земляки Буковецкого не забывают своих героев: 17 декабря, в день юбилея выдающегося мастера, в Одесском художественном музее открывается масштабная выставка его произведений.