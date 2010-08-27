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16.12.2016 , № 144 от 16 декабря 2016 г. Братья наши меньшие Собака – верный и настоящий друг человека, которому можно всегда довериться. С появлением в доме такого друга, конечно же, появляются заботы и ответственность – но и сильнейшие позитивные эмоции! Особенно если это собака, необычной породы.

Лабрадудель – новая порода песиков, которых называют «дизайнерскими», хотя никакого отношения к моде они не имеют. Тем не менее они быстро завоевали сердца любителей четвероногих по всему миру.

Впервые эта порода появилась в Австралии в 1989 году, которую специально выводили как собаку-поводыря. Кинолог Уолли Конрона, в стараниях скрестить послушного лабрадора с пуделем, даже не подозревал, что создал настоящее чудо. Селекционные опыты помогли австралийцу практически исключить у лабрадуделей наследственные заболевания, а также сделать их шерсть гипоаллергенной. Они не пахнут и абсолютно не линяют.

Можно с уверенностью сказать, что спустя почти тридцать лет после появления на свет первого лабрадуделя мистер Конрон добился своей цели – эти собаки оказались очень умными, верными, игривыми и к тому же смешными. Универсальная собака-компаньон, готовая играть и присматривать за детьми, защищать в случае опасности, оказать помощь, когда в этом есть нужда... Она неплохо поддается дрессировке, с другими собаками не задирается,нуждается в длительных активных прогулках.

Лабрадудель подходит размером для обычной городской квартиры, отличается крепким здоровьем и долгой продолжительностью жизни...

Это собака, за которой не нужно бегать, вылавливая ее по дворам, потому что она никогда не упустит вас из виду и не убежит. У нее сильно развиты интуиция и чутье, она предчувствует беду, поэтому с ней не пропадешь.

В США лабрадудели очень популярны среди многих знаменитых людей, таких как легендарный гольфист Тайгер Вудс, киноактрисы Дженнифер Энистон и Барбара Иден, а также президент США Барак Обама.

Кстати, лабрадуделей еще не приняли как официальную породу, но этим собакам уже довелось выручить из беды не одну жизнь во время спасательных операций. Кроме того, они помогают слепым жить безопасной и полной жизнью, а для семей становятся верными друзьями и бесстрашными защитниками.

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