16.12.2016 , № 144 от 16 декабря 2016 г.
Автор: Андрей СОКОЛОВ.
Вокруг футбола
По велению жребия
ПРЕДСТАВЛЯЕМ вашему вниманию результаты жеребьевки раунда плей-офф еврокубков, которая состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).
Лига чемпионов УЕФА (1/8 финала):
«Манчестер Сити» – «Монако»,
«Реал» – «Наполи»,
«Бенфика» – «Боруссия» (Дортмунд),
«Бавария» – «Арсенал»,
«Порту» – «Ювентус»,
«Байер» – «Атлетико»,
«Пари Сен-Жермен» – «Барселона»,
«Севилья» – «Лестер».
Напомним, что в 1/8 финала не могли встретиться представители одной страны, а также команды, которые играли в одной группе.
Первые матчи пройдут 14-15 и 21-22 февраля на полях команд, занявших в своих группах вторые места. Ответные встречи состоятся 7-8 и 14-15 марта.
Лига Европы (1/16 финала):
«Атлетик» – АПОЕЛ,
«Легия» – «Аякс»,
«Андерлехт» – «Зенит»,
«Астра» – «Генк»,
«Манчестер Юнайтед» – «Сент-Этьен»,
«Вильяреал» – «Рома»,
«Лудогорец» – «Копенгаген»,
«Сельта» – «ШАХТЕР»,
«Олимпиакос» – «Османлыспор»,
«Гент» – «Тоттенхэм»,
«Ростов» – «Спарта»,
«Краснодар» – «Фенербахче»,
«Боруссия» (Менхенгладбах) – «Фиорентина»,
«Алкмаар» – «Лион»,
«Хапоэль» (Беэр-Шева) – «Бешикташ»,
ПАОК – «Шальке-04».
На этом этапе не могли встретиться команды из одной ассоциации, команды, игравшие в одной группе, а также «Шахтер» с российскими клубами.
Первые матчи пройдут 16 февраля на полях команд, занявших в своих группах вторые места. Ответные встречи состоятся 23 февраля.
Миллионы с «полей чудес»
ДОНЕЦКИЙ «Шахтер» и луганская «Заря» получат приличные суммы за участие в групповом раунде Лиги Европы.
Согласно расценкам УЕФА, все участники группового раунда ЛЕ получают по 2,6 миллиона евро. За победу в матче группового этапа полагается 300 тысяч евро, за ничью – 120 тысяч евро. За первое место в группе выплатят 600 тысяч евро, за выход в 1/16 финала турнира – 500 тысяч.
Таким образом, «Шахтер», который выиграл все свои матчи, занял первое место в группе и вышел в плей-офф Лиги Европы, уже заработал 5,86 миллиона евро. Впрочем, «горняки» могут на этом не остановиться и пополнить кассу. За выход в 1/8 финала клуб имеет шанс получить 750 тысяч евро, а за выход в четвертьфинал – миллион. Дальше пока заглядывать не будем.
А вот «Заря», которая добилась только двух ничьих в групповом раунде, могла бы получить 2,84 миллиона евро. Да только поведение болельщиков в матче с «Манчестер Юнайтед» наверняка уменьшит эту сумму за счет штрафных санкций к клубу.
Также некоторую долю дохода украинские клубы получат от телевизионного пула, общий объем которого составляет около 160 миллионов евро.
Харьков снова в европейской семье
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ комитет УЕФА внес Харьков в список украинских городов, которым разрешено проводить международные матчи. Напомним, что запрет на проведение в Харькове международных матчей был наложен в 2014 году, после начала военных действий в Донбассе.
Таким образом, Харьков вернулся на международную арену, да только за эти два года успел сойти с украинской, оставшись без клуба Премьер-лиги. Обидно за город со столь славными футбольными традициями. Ведь пара игр на высоком уровне вряд ли может удовлетворить харьковских болельщиков.
Разве что кто-то из клубов-«бомжей» Премьер-лиги сделает стадион «Металлист» своим домашним полем.
Футбольные звезды Украины
12 ДЕКАБРЯ, после окончания матча «Динамо» – «Шахтер», прошла церемония «Футбольные звезды Украины-2016».
Победителями в различных номинациях были признаны:
Лучшая футбольная школа – «Динамо» (Киев).
Лучший молодой игрок – Виктор Коваленко («Шахтер», Донецк).
Лучший игрок в футзал – Сергей Журба (ХИТ, Киев).
Лучший игрок в пляжный футбол – Виталий Сидоренко («Артур Мьюзик», Киев).
Лучший футболист с инвалидностью – Тарас Дутко (сборная Украины по футболу 7х7).
Лучший арбитр – Николай Балакин (Киевская область).
Лучший тренер женских команд – Наталья Зинченко («Жилстрой-2», Харьков).
Лучший тренер мужских команд – Юрий Вернидуб («Заря», Луганск).
Автор лучшего гола – Сергей Сидорчук («Динамо») за мяч «Днепру» 6 ноября.
Лучшая футболистка – Ольга Овдийчук («Жилстрой-1», Харьков).
Лучший футболист – Андрей Ярмоленко («Динамо»).
Специальную награду за выход в финальную часть Кубка регионов УЕФА получил победитель Кубка регионов ФФУ – любительская сборная Кировоградской области.
Кроме того, была представлена символическая сборная чемпионата Украины:
вратарь – Андрей Пятов («Шахтер»),
защитники – Дарио Срна, Ярослав Ракицкий (оба – «Шахтер»), Евгений Хачериди («Динамо»), Эдуард Соболь («Заря»),
полузащитники – Фред, Виктор Коваленко, Тарас Степаненко (все – «Шахтер»),
нападающие – Андрей Ярмоленко, Жуниор Мораес (оба – «Динамо»), Марлос («Шахтер»).