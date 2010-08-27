16.12.2016 , № 144 от 16 декабря 2016 г.

Вокруг футбола

По велению жребия

ПРЕДСТАВЛЯЕМ вашему вниманию результаты жеребьевки раунда плей-офф еврокубков, которая состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Лига чемпионов УЕФА (1/8 финала):

«Манчестер Сити» – «Монако»,

«Реал» – «Наполи»,

«Бенфика» – «Боруссия» (Дортмунд),

«Бавария» – «Арсенал»,

«Порту» – «Ювентус»,

«Байер» – «Атлетико»,

«Пари Сен-Жермен» – «Барселона»,

«Севилья» – «Лестер».

Напомним, что в 1/8 финала не могли встретиться представители одной страны, а также команды, которые играли в одной группе.

Первые матчи пройдут 14-15 и 21-22 февраля на полях команд, занявших в своих группах вторые места. Ответные встречи состоятся 7-8 и 14-15 марта.

Лига Европы (1/16 финала):

«Атлетик» – АПОЕЛ,

«Легия» – «Аякс»,

«Андерлехт» – «Зенит»,

«Астра» – «Генк»,

«Манчестер Юнайтед» – «Сент-Этьен»,

«Вильяреал» – «Рома»,

«Лудогорец» – «Копенгаген»,

«Сельта» – «ШАХТЕР»,

«Олимпиакос» – «Османлыспор»,

«Гент» – «Тоттенхэм»,

«Ростов» – «Спарта»,

«Краснодар» – «Фенербахче»,

«Боруссия» (Менхенгладбах) – «Фиорентина»,

«Алкмаар» – «Лион»,

«Хапоэль» (Беэр-Шева) – «Бешикташ»,

ПАОК – «Шальке-04».

На этом этапе не могли встретиться команды из одной ассоциации, команды, игравшие в одной группе, а также «Шахтер» с российскими клубами.

Первые матчи пройдут 16 февраля на полях команд, занявших в своих группах вторые места. Ответные встречи состоятся 23 февраля.

Миллионы с «полей чудес»

ДОНЕЦКИЙ «Шахтер» и луганская «Заря» получат приличные суммы за участие в групповом раунде Лиги Европы.

Согласно расценкам УЕФА, все участники группового раунда ЛЕ получают по 2,6 миллиона евро. За победу в матче группового этапа полагается 300 тысяч евро, за ничью – 120 тысяч евро. За первое место в группе выплатят 600 тысяч евро, за выход в 1/16 финала турнира – 500 тысяч.

Таким образом, «Шахтер», который выиграл все свои матчи, занял первое место в группе и вышел в плей-офф Лиги Европы, уже заработал 5,86 миллиона евро. Впрочем, «горняки» могут на этом не остановиться и пополнить кассу. За выход в 1/8 финала клуб имеет шанс получить 750 тысяч евро, а за выход в четвертьфинал – миллион. Дальше пока заглядывать не будем.

А вот «Заря», которая добилась только двух ничьих в групповом раунде, могла бы получить 2,84 миллиона евро. Да только поведение болельщиков в матче с «Манчестер Юнайтед» наверняка уменьшит эту сумму за счет штрафных санкций к клубу.

Также некоторую долю дохода украинские клубы получат от телевизионного пула, общий объем которого составляет около 160 миллионов евро.

Харьков снова в европейской семье

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ комитет УЕФА внес Харьков в список украинских городов, которым разрешено проводить международные матчи. Напомним, что запрет на проведение в Харькове международных матчей был наложен в 2014 году, после начала военных действий в Донбассе.

Таким образом, Харьков вернулся на международную арену, да только за эти два года успел сойти с украинской, оставшись без клуба Премьер-лиги. Обидно за город со столь славными футбольными традициями. Ведь пара игр на высоком уровне вряд ли может удовлетворить харьковских болельщиков.

Разве что кто-то из клубов-«бомжей» Премьер-лиги сделает стадион «Металлист» своим домашним полем.

Футбольные звезды Украины

12 ДЕКАБРЯ, после окончания матча «Динамо» – «Шахтер», прошла церемония «Футбольные звезды Украины-2016».

Победителями в различных номинациях были признаны:

Лучшая футбольная школа – «Динамо» (Киев).

Лучший молодой игрок – Виктор Коваленко («Шахтер», Донецк).

Лучший игрок в футзал – Сергей Журба (ХИТ, Киев).

Лучший игрок в пляжный футбол – Виталий Сидоренко («Артур Мьюзик», Киев).

Лучший футболист с инвалидностью – Тарас Дутко (сборная Украины по футболу 7х7).

Лучший арбитр – Николай Балакин (Киевская область).

Лучший тренер женских команд – Наталья Зинченко («Жилстрой-2», Харьков).

Лучший тренер мужских команд – Юрий Вернидуб («Заря», Луганск).

Автор лучшего гола – Сергей Сидорчук («Динамо») за мяч «Днепру» 6 ноября.

Лучшая футболистка – Ольга Овдийчук («Жилстрой-1», Харьков).

Лучший футболист – Андрей Ярмоленко («Динамо»).

Специальную награду за выход в финальную часть Кубка регионов УЕФА получил победитель Кубка регионов ФФУ – любительская сборная Кировоградской области.

Кроме того, была представлена символическая сборная чемпионата Украины:

вратарь – Андрей Пятов («Шахтер»),

защитники – Дарио Срна, Ярослав Ракицкий (оба – «Шахтер»), Евгений Хачериди («Динамо»), Эдуард Соболь («Заря»),

полузащитники – Фред, Виктор Коваленко, Тарас Степаненко (все – «Шахтер»),

нападающие – Андрей Ярмоленко, Жуниор Мораес (оба – «Динамо»), Марлос («Шахтер»).