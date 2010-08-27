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16.12.2016 , № 144 от 16 декабря 2016 г. Еврокубки На старте еврокубковой кампании Украина была представлена пятью командами, осенью их было уже три, а на стадии плей-офф остался лишь донецкий «Шахтер», что стало абсолютным антирекордом за пять последних лет.

НА СТАДИИ группового этапа Лиги чемпионов (ЛЧ) от Украины выступал только действующий чемпион киевское «Динамо». Годом ранее «бело-синие» впервые за 17 лет вышли в плей-офф ЛЧ, однако неудачно проведенная летняя трансферная кампания заставила серьезно усомниться в перспективах на год грядущий. Динамовцам досталась крепкая группа («Наполи», «Бенфика» и «Бешикташ»), где проходных матчей не предвиделось. Опасения подтвердились после первого же тура: киевляне дома капитулировали перед бывшим клубом Марадоны. У многих сложилось впечатление, что неаполитанцы особо не напрягались и играли с запасом, будучи готовыми прибавить в любую секунду.

Далее – вояж в Стамбул, от которого все ждали победы. Динамовцы были к ней близки, однако на последних минутах точность подвела Ярмоленко. Два противостояния с «Бенфикой» виделись решающими в контексте борьбы за выход из группы, но при равной игре они были проиграны. Оставшись после этого с чисто теоретическими шансами, киевляне обязаны были побеждать в Неаполе, однако и этого не произошло: на табло были зафиксированы унылые нули. И лишь в последнем, ничего не решающем матче динамовцам удалось хлопнуть дверью, да еще и как: «Бешикташ», которому нужно было просто выиграть матч у потерявшего все шансы соперника и оформить исторический выход в плей-офф, был просто уничтожен в Киеве.

Итог этой еврокубковой кампании невеселый – последнее место в группе, хотя благодаря крупной победе в последнем туре «Динамо» стало лучшей из последних команд, даже плюсовую разницу заработало. Все это, конечно, не сильно утешает требовательную столичную публику. Для провала этой осенью был целый ряд причин, главная из которых – это отток высококлас­сных легионеров (Теодорчик, Драгович, Велозу) и отсутствие качественного усиления в межсезонье. Впрочем, за всем этим слоем негатива просматривается и позитив: наконец-то шансы сыграть на высоком уровне получили выпускники клубной академии: Рудько, Беседин, Цыганков, Ориховский и Бурда. Да и последний матч против «Бешикташа» показал, что потенциал у этой команды, которая проходит сейчас период перестройки и омоложения, несомненно, присутствует. Также стоит отметить успехи молодежного состава в юношеской Лиге чемпионов, который камня на камне не оставил от именитых оппонентов, выйдя из группы с первого места. Кто знает, быть может, через год мы увидим совсем другое «Динамо», по крайней мере, все основания надеяться на это есть.

Во втором по значимости клубном турнире Старого Света Украина изначально имела трех представителей: «Зарю», «Ворсклу» и ФК «Александрия». Уже в третьем квалификационном раунде мы недосчитались двух последних команд, которые бесславно покинули турнир, уступив, соответственно, скромным загребскому «Локомотиву» и «Сплиту» из Хайдука. «Шахтер» же после неожиданного провала на этой же стадии ЛЧ со швейцарским «Янг Бойз» присоединился к «Заре», которая квалифицировалась в исторический для себя групповой этап напрямую благодаря годичному запрету участвовать в еврокубках для «Днепра». Смыть такой позор «горняки» могли лишь максимально успешным выступлением в Лиге Европы, и пока что у них это получается. Без особых усилий были повержены «Коняспор», «Брага» и «Генк» – команды, которые даже с натяжкой нельзя отнести к европейским середнякам. Вице-чемпионы Украины стали единственным коллективом, выигравшим все матчи в группе нынешней еврокубковой осенью. До этого ни одному из украинских клубов подобного не удавалось. В 1/16 финала «Шахтеру» предстоит померяться силами с испанской «Сельтой». Несмотря на плохую статистику противостояния «горняков» с испанскими командами, этот оппонент совсем не выглядит непреодолимым барьером.

А что же «Заря»? После того как стали известны результаты жеребьевки, все в один голос пророчили луганчанам сокрушительный провал. И не мудрено, ведь их соперниками по группе стали «Манчестер Юнайтед», «Фейеноорд» и «Фенербахче». Что и говорить, если практически любой игрок «красных дьяволов» оценивался дороже, чем весь состав «Зари». Однако, ко всеобщему восхищению, луганчане выглядели очень достойно. В первом же туре украинцы были в шаге от победы над «Фенербахче» и лишь на 96-й минуте упустили три очка. Затем прошли визиты в Манчестер и Роттердам, где именитым визави пришлось изрядно попотеть, чтобы вскрыть оборону луганчан. А в домашнем матче против «Фейеноорда» «Заря» просто обязана была побеждать. Но, увы. Последние два матча воспитанники Вернидуба проиграли по делу. Но все равно осталось ощущение того, что, как минимум, очка четыре «черно-белые» не добрали, в том числе и из-за судейских ошибок. Но все же главным фактором, безусловно, стало отсутствие у них опыта...

Если подводить итоги в целом, то осеннюю еврокампанию для наших команд назвать удачной никак нельзя: впервые с весны 2012-го года на стадии плей-офф мы будем болеть лишь за одного отечественного представителя. В таблицу коэффициентов УЕФА на всех украинские клубы заработали только 5.100 очка, что стало абсолютным минимумом на данном этапе с сезона 2009/2010 годов. Украине удалось сохранить восьмую строчку в рейтинге, однако ближайшие преследователи Бельгия и Турция пока что выступают куда успешнее и имеют в плей-офф по три клуба. О представителях стран, идущих впереди, учитывая падение уровня УПЛ и нынешние реалии, говорить не приходится, тут дай бог нынешнее место удержать.

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