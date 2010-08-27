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15.12.2016 , № 143 от 15 декабря 2016 г. ЗА РУБЕЖОМ • Нидерланды могут ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС при условии принятия уточняющей декларации, сообщают СМИ. В декларации должно быть указано, что безвизовый режим не является шагом к полноправному членству Украины в ЕС.

• Избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принес присягу и вступил в должность главы государства, сообщает UzDaily.uz. По данным ЦИК, на выборах 4 декабря Мирзиеев, выдвинутый от Либерально-демократической партии Узбекистана, набрал 88,61 процента голосов избирателей, участвовавших в голосовании.

• В Бразилии более чем в десяти штатах люди вышли на митинги против поправок в Конституцию, которые позволят заморозить рост госрасходов на 20 лет, что сильно ударят по незащищенным слоям населения.

• В Молдавии Конституционный суд официально утвердил Игоря Додона главой государства, пятым президентом республики. Это произошло ровно через месяц после второго тура выборов, по результатам которого Додон набрал свыше 52 процентов голосов.

• Самый длинный в мире железнодорожный туннель протяженностью в 57 километров открылся в Швейцарии. Первый пассажирский состав, пущенный через туннель, отправился из Цюриха в итальянский город Монца. Строительные работы начались 17 лет назад.

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