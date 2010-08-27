15.12.2016 , № 143 от 15 декабря 2016 г.

Народ и власть

Уже прошел год с того времени, когда путем манипуляций и откровенного подкупа избирателей, задокументированного в том числе и международными наблюдателями, мэром бывшего Днепропетровска был назначен (слово «избран» как-то сюда не подходит) Борис Филатов.

ЗА ГОД многое изменилось. Искорежено название самого города и его улиц, добита промышленность, рейдерство практически «вышло из тени» и стало таким себе видом бизнеса, который, как и коррупция, уже не прячется от общества, а спокойно декларирует миллионную наличку в долларах и евро, не опасаясь преследования. Все это существует теперь «честно и сміливо…», как говаривал один известный строитель заборов, уже смывшийся из страны с наворованными за эти заборы деньгами.

Филатовские тендеры, или Как «распилить» бюджет

ТЕМ не менее факты коррупции филатовской власти все больше наслаиваются и растут день ото дня. От мелких, с поднятием зарплаты мэра на 800 процентов(!), до особо крупных, системных, связанных с упрощением всех коррупционных схем. В частности, отмены в отдельно взятом «княжестве» системы тендеров ProZorro.

ProZorro – электронная система публичных закупок, которая пришла на смену «бумажным» государственным тендерным процедурам. Суть этой системы в том, что закупки за государственные средства теперь происходят в онлайн режиме. Любой человек, представитель СМИ или контролирующих органов, может непосредственно по сети присутствовать на закупках, и попытка провести «коррумпированный» тендер сразу получает огласку. Помимо всего, система навсегда сохраняет историю изменений и дает возможность посмотреть архивные документы. Любой участник торгов в режиме онлайн может посмотреть, какие из компаний участвовали, и в электронном виде тут же подать жалобу.

Ну, в общем, по самому описанию системы в духе европейских норм можно было сразу предположить, что такая система «самой европейской» днепропетровской власти не понравится. Отмена этой системы позволила легко и непринужденно команде Филатова «распилить» бюджет 2016 года, ну и с прицелом на 2017-й. Проект бюджета на 2017 год составлен таким образом, что фактически дает «зеленый свет» к разворовыванию 1,2 миллиарда гривен бюджетных средств.

Депутат Днепровского горсовета Загид Краснов привел один из ярчайших случаев такого «распила» на примере тендера на проведение реконструкции Центрального моста Днепра.

По его словам, победителем данного тендера оказалась фирма, предложившая услуги по цене, превышающей сметную стоимость проекта на 82 миллиона гривен.

«Состоялся тендер на реконструкцию Нового моста. Стоимость реконструкции, согласно проекту, 96 миллионов. В итоге тендер выиграла фирма, имеющая отношение к одному из депутатов горсовета от «Самопомощи», входящему в промэрское большинство, и предложившая услуги по выполнению работ за 178 миллионов. Ряд фирм подали предложения стоимостью на 30 и 52 миллиона меньше, но их просто-напросто «отшили». Среди них – предприятие, которое специализируется на строительстве мостов, находится на рынке уже 14 лет и на сегодняшний день завершает работы по семи крупным мостам в Украине – в Запорожье, Харькове, Житомире».

По итогам выявления нарушений законодательства, процедур проведения тендеров и освоения средств Краснов написал обращения в НАБУ и прокуратуру Украины.

Рейдерство на государственной основе

ПОКА ответа нет. Но, думаю, действенная реакция на подобные заявления будет лишь в том случае, если власть решит сбросить Филатова как балласт с тонущего корабля, получившего серьезную пробоину после того, как коррупционной деятельностью высшей власти заинтересуются ее непосредственные хозяева из госдепа, получившие в свое распоряжение записи откровений украинского президента.

Помимо всего, депутат Загид Краснов отметил и другие приметы «эффективного» правления мэра: «Когда миллионы гривен тратятся на титушек (имеются в виду миллионные траты на так называемую муниципальную охрану, а точнее, личную армию Филатова. – Авт.) в то время, когда пенсионеры недоедают, это отвратительно. Когда депутатов горсовета избивают (те самые «персональные гвардейцы»), когда они пытаются пройти в горсовет, а прокуратура никак на это не реагирует – это плохо. Когда сносят киоски, на которые у людей есть документы, а потом на месте некоторых из них вырастают новые МАФы под «нужной крышей» – это беспредел. И все это в сумме дает определенные волнения».

Кстати о киосках. На днях на рынке «Шинник» торговцы, киоски которых Филатов решил снести, перекрыли трассу и вот уже несколько дней дежурят на рынке, не позволяя рейдерам лишить их работы. Примечательно, что многие из них в свое время так сильно были возмущены тем, что Янукович поднял единый налог, что под флагом «гідності» вместе с Филатовым выходили на Майдан, свергая прошлую власть. Вот и получили еще более «бандитскую власть-2» в европейской обертке. Конечно, правильным делом было бы поддержать их в справедливой борьбе за свои права, но почему-то в висках бьется мерзкий и злорадный вопрос из гоголевского «Тараса Бульбы»: «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?»