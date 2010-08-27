15.12.2016 , № 143 от 15 декабря 2016 г.

Запад придет, молочка принесет



ЭКСПОРТ молока для промышленной переработки из Украины по итогам января – октября 2016 года составил 381,6 тысячи тонн, что на 33,4 процента меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Также сократилось и количество молока, отправленного на промышленную переработку внутри страны, – 3673,5 тысячи тонн, что на 2 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как передает The DairyNews, об этом говорится в балансе спроса и предложения молока проекта «Общественно-политический диалог в молочном секторе Украины».

Отмечается, что на переработку от сельхозпредприятий поступило 65,6 процента всего объема молока, а от хозяйств населения – 34,4 процента. Между тем объем импорта молока для промышленной переработки за январь – октябрь 2016 года составил 82,6 тысячи тонн – на 24,5 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Конечно, цифры пока несопоставимые. Но тенденция… Особенно в свете грозящего нашим коровкам нодулярного дерматита КРС.



А Lauffer Group против



КОМПАНИЯ Lauffer Group, объединяющая ряд хлебозаводов в Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях, выступает категорически против подорожания хлебобулочных изделий в Украине, сообщила пресс-служба компании.

Руководство Lauffer Group постоянно анализирует ситуацию на рынке страны и считает возможным удержать цены на прежнем уровне. Так что заявление руководителя Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Владимира Череды о возможном повышении стоимости хлеба до 20 процентов Lauffer Group считает преждевременным и преувеличенным.

«Хлебозаводы Lauffer Group являются членами ВАП, но мы, в отличие от руководства ассоциации, не видим объективных причин для роста цен. Более того, вопрос повышения цен на нашу продукцию даже не обсуждался в Lauffer Group. Экономического обоснования для этого сейчас нет. Мы – социально ориентированная компания, поэтому считаем: любое повышение цен должно быть экономически обоснованным. Мы призываем остальных производителей хлебобулочных изделий последовать нашему примеру и не поднимать цены на свою продукцию в такой сложный период», – говорит руководитель Lauffer Bakery Виталий Балыхин.



Цены как качели



ОНИ – то вверх, то вниз, что продемонстрировала Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса», подсчитав, как изменилась стоимость продуктов питания в ноябре.

Цены на все виды мяса в ноябре этого года по сравнению с октябрем не претерпели значительных изменений. Стоимость говядины выросла на 1 процент, свинина подешевела на 2 процента, курятина – на 1 процент. Высокий рост цен характерен для молока, стоимость которого выросла в ноябре на 10 процентов по сравнению с прошлым месяцем. Вызван он повышением цен на сырьевое молоко и сезонным сокращением объема его производства.

Цена на сахар увеличилась на 7 процентов. Повышение связано с тем, что на потребительский рынок начала поступать продукция нового маркетингового года, себестоимость которой выше по сравнению с прошлогодней.

Рост цены пшеничного хлеба на 2 процента связан с ростом себестоимости производства данного продукта, а именно с увеличением цен на электроэнергию.

Стоимость яблок снизилась в ноябре на 7 процентов. Причина – потребление большего количества отечественной продукции, имеющей более низкую цену по сравнению с импортными яблоками.

«В декабре прогнозируется подорожание молока на уровне 5-10 процентов по тем же причинам, что и в ноябре. Также увеличится спрос на мясо со стороны населения и перерабатывающих предприятий из-за приближения новогодних праздников. Это спровоцирует повышение цен на 7-10 процентов», – считает Петр Лахай, эксперт аграрных рынков УКАБ.



По материалам аграрных сайтов.