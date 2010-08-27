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15.12.2016 , № 143 от 15 декабря 2016 г. Логика спекулянта В то время как население наших городов пытается оправиться от шока при одном виде платежек за тепло, руководство «Нафтогаз Украины», не скупясь, перекупает российский газ в Европе, переплатив только за второе полугодие около 70 миллионов долларов. По мнению одного из ведущих топ-менеджеров российского Министерства энергетики, цена, которая сегодня складывается по контракту согласно принятой формуле, ниже цен, которые формируются на спотовых рынках, на хабах и на биржах примерно на 20-30 долларов. С экономической точки зрения, казалось бы, наша сторона должна быть заинтересована сегодня покупать газ у Газпрома, так как это просто выгоднее, потому что дешевле! Но в Киеве предпочитают переплачивать миллионы, покупая тот же газ, но у Европы.

При этом российская сторона заранее и неоднократно обращала внимание руководства «Нафтогаза України» и Еврокомиссии, что со второго полугодия 2016 года сто­имость контрактного газа будет ниже, чем стоимость этого газа на спотовом рынке ЕС.

В рамках «зимнего пакета» наши оптовики закупали российский газ в период с 12 октября до 25 ноября 2015 года. За это «Нафтогаз» суммарно перечислил Газпрому 542 миллиона долларов, что соответствует объему в 2,383 миллиарда кубометров газа. После этого нафтагазовики вновь стали закупать транзитный газ в ЕС, уверяя, что он дешевле. Для нашей страны, которая находится в тяжелейшем бюджетном кризисе и полностью зависит от выделения финансовой помощи со стороны международных кредиторов, даже 70 миллионов долларов – это совершенно неоправданное мотовство. При том в Киеве продолжают настаивать на скидке во время переговоров о покупке газа у России, хотя уже давно могли сэкономить немалую сумму.

Что-что, а врать наши чиновники всегда умели и умеют. Покупая транзитный газ в ЕС с ноября 2015 года, они постоянно уверяют сограждан, что он дешевле.

Как говорится, у нищих свои причуды, пошутил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, указав на несколько факторов, влияющих на переговорный процесс по газу. В частности, на то, что сейчас нет необходимости вводить модификации для цен по контракту. Так как нефтяная привязка уже на протяжении нескольких кварталов дает цену, которая значительно ниже той, которую «Нафтогаз України» платит европейским трейдерам за реверсное топливо.

«Для зимовки нам нужно до четырех миллиардов кубометров газа в зависимости от погодных условий и режимов отбора газа, состояния подземных хранилищ газа. Все это — от 1,5 до четырех миллиардов кубов закупки у Газпрома напрямую. Наша сторона не хочет закупать их без дополнительных уступок со стороны России, что создает риски для транзита», — отметил Гривач. – «Прежде всего, конечно, это фактор политический. Он позволяет украинским властям бить себя в грудь и говорить, что, мол, мы убрали зависимость от российского газа. Второй фактор — это то, что деньги на закупку газа дают европейские финансовые институты, они заинтересованы в том, чтобы на этом зарабатывали те же европейцы. В то же время сейчас ситуация такова, что специальных ограничений по покупателям в этих кредитных договорах нет.

Европейцы понимают, что реверсные схемы не обеспечивают безопасность транзита. «Нафтогаз» плохо подготовился к зиме, создав недостаточные запасы в хранилищах. При этом потребление в четвертом квартале растет и довольно существенно. Холодная зима формирует дополнительные риски. Поэтому украинской стороне не справиться без прямых закупок российского газа. А то, что киевский менеджмент артачится, свидетельствует лишь о том, что они хотят шантажом добиться каких-то дополнительных уступок и от России, и от Европы», — заключил эксперт.

Гривач упустил из виду еще одно: на более дорогом газе наши «кудесники» кладут в свой карман куда более круглую сумму, чем на дешевом. Сказывается психология мелкого торгаша – лучше торговать пивом, чем газированной водой. А на интересы государства и простых людей им плевать с высокой горы собственной жадности и гордыни.



По сообщениям информагентств.

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