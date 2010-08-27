15.12.2016 , № 143 от 15 декабря 2016 г.

Скандал

Так заявили работники Николаевоблтеплоэнерго, вышедшие пикетировать сессию облсовета. Тепловики уже два месяца не получают зарплату, долг по которой достиг семи миллионов гривен.

Город рискует остаться без тепла

УЧАСТНИКИ пикета утверждали, что если властные чиновники не прислушаются к их требованиям, они прекратят подачу тепла в жилые дома. Кроме погашения долга по зарплате, пикетчики требовали также возвратить на предприятие бывшего директора Владимира Березницкого. Вышедшие к пикетчикам первый заместитель председателя облгосадминистрации Вяче­слав Бонь и председатель областного совета Виктория Москаленко пообещали, что обратятся к сессии горсовета с требованием выделить деньги, которые город задолжал предприятию за отопление. «А вот сразу назначить Березницкого директором нельзя, поскольку такое действие будет оспорено, – заявил Вячеслав Бонь. – Сначала нужно будет объявить конкурс на замещение должности директора».

Надо пояснить, что ОКП «Никола­евоблтеплоэнерго», одно из двух предприятий, обеспечивающих теплом полумиллионный Николаев, сейчас находится в очень сложном финансовом положении. Счета его арестованы, а исполняющему обязанности директора ОКП Виталию Бородину объявили подозрение в хищении средств. Он отстранен от работы. Ранее уже не раз поднимался вопрос о передаче Николаевоблтеплоэнерго в собственность города, но решение все время откладывалось. На этот раз решительность пикетчиков подействовала на областных депутатов, и они проголосовали 7 декабря за то, чтобы начать процедуру передачи предприятия в собственность Николаева.

Между тем Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что на ближайшей сессии городского совета обратится к депутатам с просьбой поддержать решение о выплате дебиторской задолженности Николаевводоканала перед Николаевоблтепло­энерго. Эта мера поможет значительно уменьшить долг тепловиков по зарплате. А главный экономист Николаевобл­теплоэнерго Светлана Аверкова, исполняющая обязанности руководителя предприятия, отмечает, что, учитывая повышение минимальной заработной платы, в коллективе сейчас пересчитываются тарифы и будет оптимизирована штатная структура. Такие меры позволят стабилизировать ситуацию. В январе пройдет сокращение 67 человек. Это позволит экономить в год около пяти миллионов гривен. Кроме того, в меж­отопительный период предприятие переходит на четырехдневный рабочий день, это еще 3,5 миллиона гривен экономии.

Жуликов спустили «сверху»

ТЕПЛОВИКИ считают, что создание критической ситуации в Николаевоблтеплоэнерго способствовало появление два года назад на предприятии двух новых заместителей директора, которых Владимир Березницкий вынужден был взять по настоянию «сверху». И вот Павел Шпак становится у него первым заместителем директора, а Игорь Радченко – заместителем директора по сбыту. Вскоре в Николаевоблтеплоэнерго провели собрание трудового коллектива, на котором подрядчики вслух заявили об откатах, которые требовали от них новые заместители директора.

– Месячная поставка сжиженного газа стоит до 50 тысяч гривен, – говорит частный предприниматель Сергей Капуста. – И до 10 процентов от этой суммы мне нужно было заплатить чиновнику.

Владимир Березницкий заявил тогда журналистам, что и ему новые замы предлагали «выводить» с предприятия каждый месяц до четверти миллиона гривен. Жалобы о ситуации в Николаевоблтеплоэнерго полетели в Администрацию президента Украины, Кабинет министров, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, межотраслевую ассоциацию «Укртеплокоммунэнерго».

В письме, отправленном бывшему губернатору Вадиму Мерикову, Березницкий отмечал: «Требования, выставля­емые заместителями директора нашим смежникам, контрагентам, руководителям подрядных организаций, поставщикам товаров и услуг, дискредитируют областное коммунальное предприятие, наносят вред его имиджу и репутации, которые создавались десятилетиями. Говоря простым языком, главная их задача – «срубить бабла» быстро и много. Я работаю на предприятии 32 года, руководителем – 14 лет, и никогда не участвовал и не буду участвовать в схемах вывода финансов с предприятия». Закончив письмо словами «Честь имею!», Березницкий попросил губернатора освободить его от занимаемой должности.

Заплатили за «ремонт» нового Subaru

ЧЕРЕЗ некоторое время ловкие замы были уволены, но их «дело» продолжили другие «специалисты». Как свидетельствует акт ревизии областной финансовой инспекции от 31 октября 2016 года, Николаевоблтеплоэнерго в последнее время элементарно грабилось. А уровень обеспеченности оплаты труда работников составлял лишь 69,6 процента. Если раньше число работников здесь уменьшалось, то в 2015 году появилось 30 новых штатных единиц. Несмотря на миллионные убытки, новые руководители не забывали начислять себе громадные премии за «успехи» в работе. В разгар кризиса на предприятии «потратили» 500 тысяч гривен на ремонт нового легкового автомобиля Subaru.

В отчете фининспекции «засветилось» ООО «Компания Укрэнергосервис», директором которой является Виталий Бородин – тот самый Виталий Бородин, только что отстраненный от руководства Николаевоблтеплоэнерго.

– Дважды проведя торги на установку тепловых счетчиков и отклонив все предложения, Николаевоблтеплоэнерго заключает договора подряда с ООО «Компания Укрэнергосервис», – говорит депутат областного совета Вадим Олабин. – Согласно договорам, предусмотрена закупка и установка силами ООО 138 тепловых счетчиков со встроенным модулем BUS/GPRS. В начале 2016 года Бородин подписал акты выполненных работ, на основании которых ООО «Компания Укр­энергосервис» получила 7119,2 тысячи гривен. Надо учесть, что счетчики были куплены у ООО «Техномер» по 2786,2 тысячи гривен и переданы на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» по цене в 5851,7 тысячи гривен. Завышение превысило 3065 тысяч гривен.

Выяснилось также, что встроенные модули BUS/GPRS на счетчиках не установлены. Новый ущерб – 637,8 тысячи гривен. Устанавливали счетчики работники Николаевоблтеплоэнерго, а деньги за монтаж перечислены ООО «Компания Укрэнергосервис» – ущерб 537,5 тысячи гривен. Так программа по установке счетчиков, призванная повысить эффективность Николаевоблтеплоэнерго, нанесла ему общий ущерб в 4349,3 тысячи гривен.

…Ясно, что такой менеджмент со­здал на предприятии кризисную ситуацию и оставил коллектив без зарплаты. Вот только рабочим непонятно, по какому принципу властные чиновники отбирают кадры на руководящие должности.



Николаев.