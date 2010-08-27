15.12.2016 , № 143 от 15 декабря 2016 г.

Политдозор

Уровень недоверия

ОКАЗЫВАЕТСЯ, «уровень доверия Министерства иностранных дел Украины к Евросоюзу падает из-за ситуации, которая сложилась в вопросе безвизового режима и ратификации Соглашения об ассоциации». Мне такой расклад после победоносного Майдана и в голову прийти не мог, но об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Да не кому попало заявила, а авторитетной Financial Times.

Есть в тексте интервью потрясающие воображение откровения: «Это тестирует уровень доверия к ЕС... Я говорю сейчас не очень дипломатично», но «это (т.е. события вокруг ратификации и безвиза. – Ред.) воспринимается как какая-то измена, особенно, учитывая, какую цену мы заплатили за наши европейские устремления. Ни одна страна ЕС не платила такой цены».

Для заместителя министра иностранных дел, государственного служащего третьего ранга, не только обучавшегося аж в самой Женеве на курсах по политике безопасности, но и прошедшего «хорошую дипломатическую школу» при табачной фабрике «Прилуки», откровения звучат наивно, простовато, если не сказать глуповато…

Г-жа Зеркаль говорит о том, о чем уже знают и говорят в Украине все думающие люди, не относящиеся к дипломатическому ведомству. Тоже мне бином Ньютона – почему Евросоюз не дает безвиз и почему Нидерланды не ратифицируют ассоциацию Украина – ЕС.

Вышла бы Зеркаль на, предположим, Крещатик и спросила бы у любого прохожего с изуродованным интеллектом лицом. Он бы ей буквально на пальцах за минуту объяснил три этапа отношений ЕС с Украиной. Этап первый – по поручению Госдепа несчастную «неньку» затягивали в ЕС. Этап второй – когда слегка затянули через переворот и гражданскую войну, в ЕС ринулись миллионы мигрантов с Севера Африки, Ближнего Востока и Афганистана, выдавленных из родных мест все тем же Госдепом. Этап третий – теперь Украину просто боятся до дрожи, представляя, как к ним хлынут еще и мигранты из страны, в столице которой проспекты переименованы в честь нацистов, истреблявших свой народ. Та же Аль-Каида с аль-Нусрой, тот же уровень «отморозки», только в европейской толпе их отличить будет очень трудно по цвету лица.

Как там нам вещал 24 ноября Петр Алексеевич Шоколадный: «Завтра Украина получит безвиз!». Завтра не наступило, перенесено на февраль. А в феврале, к гадалке не ходить, перенесут опять, а то и вовсе вынесут. Вместе с мусором.

Вторжение в отдельно взятую голову

ПОКА эта нехорошая Савченко шастала в Минск, хороший Порошенко торжественно и церемониально передавал очередную партию военной техники и вооружения «личному составу Вооруженных Сил Украины на военном аэродроме в Чугуеве под Харьковом».

Понятно, не просто передал, а еще и речь держал. И речь удалась: «Я настаиваю на том, что война ведется, и защита и оборона нашего государства – это дело не только Вооруженных Сил, это дело всего украинского народа, всего общества, власти». «Все мы должны сделать максимум возможного для того, чтобы защитить нашу свободу, нашу демократию, территориальную целостность, суверенность». «В случае полномасштабного российского вторжения, которое мы, к сожалению, не исключаем, мы готовы дать достойный ответ».

Итак, любезные соотечественники, налицо полномасштабное помрачение разума. Враки совсем уж какие-то детские. Если Петр Алексеевич настаивает на том, что война ведется, отчего же он не объявляет военного положения и всеобщей мобилизации? Ну, это я так, – риторическое восклицание. А вот последняя фраза просто прелесть какая-то по насыщенности больных фантазий! Вот где видна пропасть между желаемым и возможным. Порошенко мечтает о полномасштабном вторжении, точно зная, что его не будет. Поэтому и говорит о «достойном ответе». Тут вот ведь какая логическая загогулина получается: поскольку вторжения не будет и быть не может, достойный ответ сразу набирает мощь и силу. А впереди «достойного ответа» на белом жеребце, в белом венчике из роз главнокомандующий генералиссимус Порошенко.