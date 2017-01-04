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Выпуск
№ 1
от 04 января 2017 г.
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Тема дня
Гордість аграрного Запоріжжя
04.01.2017, Григорий ПЕТРАКОВ. /
ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
/
Так називається чергова книга-збірка про хліборобів Запорізького краю, урочиста презентація якої відбулась у концертному залі імені Глінки.
В номере
Воскрешение «Искушения…»
04.01.2017, Валерий ПОЛИЩУК. /
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
/
В музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко открылась выставка «Искушения Иеронима Босха». В центре экспозиции – единственная в Украине работа, выполненная в мастерской великого художника, – триптих «Искушение святого Антония». Это одна из ранних копий, датируемая первой половиной XVI века.
Каждым летом одним цветом
04.01.2017, Виктор МИХАЙЛОВ. /
НОВОСТИ МИРА
/
На календаре другие даты, а на телеэкранах и газетных полосах все те же новости, как в любом декабре – январе любого из последних трех–четырех лет…
Конструктивный диалог
04.01.2017, Григорий ПЕТРАКОВ. /
НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
/
Накануне Нового года в Запорожье во дворце культуры металлургов состоялся «круглый стол» на тему «Экологические аспекты сталеплавильного производства», инициаторами которого стали Всеукраинская экологическая лига и ПАО «Запорожсталь».
Новогодний подарок автовладельцам
04.01.2017, /
ПОТРЕБИТЕЛЬ
/
С 1 января 2017 года вступают в силу поправки к Налоговому кодексу Украины, согласно которым вводится транспортный налог, новый акцизный сбор на автобусы и грузовой транспорт, акциз на электродвигатели, а также возобновлен акцизный сбор на переоборудованные автомобили.
Весь выпуск
ИНТЕРВЬЮ
Бактериофаг – и друг, и враг
НОВОСТИ ПОЛИТИКИ
Слет «освободителей»
НОВОСТИ ВЛАСТИ
Олигархический компромисс
ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
Гордість аграрного Запоріжжя
«Власть денежных мешков глуха к интересам народа»
Слобожанское измерение
МНЕНИЯ
«Обуздать доморощенных кровопийц!»
НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
Конструктивный диалог
У Орлицы «строгий» взгляд на моцареллу
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Воскрешение «Искушения…»
НОВОСТИ СПОРТА
Возрождение «Милана»
Спортивный дневник
ДИСКУССИЯ
Проверяем качество предсказаний
КОМЕНТАРИИ
СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. СУЖДЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬ
Новогодний подарок автовладельцам
НОВОСТИ ЖИЗНИ
Гусак и Булочка
НОВОСТИ МИРА
Каждым летом одним цветом
© Рабочая Газета, 2008-2010.
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