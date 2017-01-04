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Выпуск № 1 от 04 января 2017 г.
 
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Тема дня

В номере

Воскрешение «Искушения…»
Воскрешение «Искушения…» 04.01.2017, Валерий ПОЛИЩУК. / НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ /
В музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко открылась выставка «Искушения Иеронима Босха». В центре экспозиции – единственная в Украине работа, выполненная в мастерской великого художника, – триптих «Искушение святого Антония». Это одна из ранних копий, датируемая первой половиной XVI века.


Каждым летом одним цветом
Каждым летом одним цветом 04.01.2017, Виктор МИХАЙЛОВ. / НОВОСТИ МИРА /
На календаре другие даты, а на телеэкранах и газетных полосах все те же новости, как в любом декабре – январе любого из последних трех–четырех лет…


Конструктивный диалог
Конструктивный диалог 04.01.2017, Григорий ПЕТРАКОВ. / НОВОСТИ ОБЩЕСТВА /
Накануне Нового года в Запорожье во дворце культуры металлургов состоялся «круглый стол» на тему «Экологические аспекты сталеплавильного производства», инициаторами которого стали Всеукраинская экологическая лига и ПАО «Запорожсталь».


Новогодний подарок автовладельцам
Новогодний подарок автовладельцам 04.01.2017, / ПОТРЕБИТЕЛЬ /
С 1 января 2017 года вступают в силу поправки к Налоговому кодексу Украины, согласно которым вводится транспортный налог, новый акцизный сбор на автобусы и грузовой транспорт, акциз на электродвигатели, а также возобновлен акцизный сбор на переоборудованные автомобили.

 
   
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 ИНТЕРВЬЮ
Бактериофаг – и друг, и враг
 НОВОСТИ ПОЛИТИКИ
Слет «освободителей»
 НОВОСТИ ВЛАСТИ
Олигархический компромисс
 ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
Гордість аграрного Запоріжжя
«Власть денежных мешков глуха к интересам народа»
Слобожанское измерение
 МНЕНИЯ
«Обуздать доморощенных кровопийц!»
 НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
Конструктивный диалог
У Орлицы «строгий» взгляд на моцареллу
 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Воскрешение «Искушения…»
 НОВОСТИ СПОРТА
Возрождение «Милана»
Спортивный дневник
 ДИСКУССИЯ
Проверяем качество предсказаний
 КОМЕНТАРИИ
СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. СУЖДЕНИЯ
 ПОТРЕБИТЕЛЬ
Новогодний подарок автовладельцам
 НОВОСТИ ЖИЗНИ
Гусак и Булочка
 НОВОСТИ МИРА
Каждым летом одним цветом
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